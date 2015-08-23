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حزب جنبلاط ينسحب من مظاهرات بيروت

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حزب جنبلاط ينسحب من مظاهرات بيروت حزب جنبلاط ينسحب من مظاهرات بيروت
أعلن الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى الذى يتزعمه الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إنسحابه من المظاهرات فى وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبى شبابى مطلبى محق إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية والحكم فى البلاد، وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلى والسلم الأهلى للإهتزاز والخطر.

وجدد الحزب ـ فى بيان مساء اليوم ـ " تفهمه للمطالب الشعبية المشروعة التى كانت خلف الدعوة لهذا التحرك" ، محذراً فى الوقت ذاته " من دفع الأمور فى إتجاه الفوضى ، واستغلال هذا التحرك لتحقيق أهداف أخرى هى أبعد ما تكون عن أهدافه".
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