بالفيديو.. سيد على يشيد بـ"اليوم السابع" لكشفها مراسلات عزمى بشارة

أشاد الإعلامى سيد على بسلسلة الحلقات التى نشرتها جريدة "اليوم السابع"، بشأن مراسلات عزمى بشارة عضو الكنيست الصهيونى مع حكام وأمراء قطر، والتى كشفت مدى الدور الخطير والمحورى الذى لعبته قطر فى ليبيا وجميع الدول العربية، وتابع: "أنا بأشكر اليوم السابع كونه عامل شغل غير عادى لكشفه لهذا الصهيونى".

وأضاف "سيد على"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن بعض النخبة المصرية تشيد بدور "بشارة"، الذى يحمل الجنسية الصهيونية وكان عضو بالكنيست، مشددًا على ضرورة وضع هذه الشخصية على القوائم السوداء بجميع الدول العربية.

واستطرد قائلاً: "أنا عارف أن صبيان الخسيس ده هيزعلوا من الكلام ده.. بس أنتوا مش هتكونوا أقل خسة منه".

ويذكر أن الزميل أحمد جمعة كشف فى سلسلة تقارير مراسلات عضو الكنيست الصهيونى، مع أمراء قطر ودورهم فى تنفيذ المخططات، التى تعمل على نشر الفوضى بالدول العربية.

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