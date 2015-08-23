إخوانى سابق:غلق قناة الثورة يؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية فى حصار الجماعة

قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان إن غلق قناة الثورة الإخوانية بتركيا دليل على نجاح الخطوات الحثيثة، التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية فى الخارج، والتى تستهدف حصار وتحجيم قدرات تنظيم الإخوان فى الخارج.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن المتغيرات السياسية التى طرأت على المشهد السياسى التركى أثرت على الإخوان، وجعلت أغلب قنواتها تغلق، فلم يعد أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم فى نفس القوة التى كان يتمتع بها فى السابق.

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