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"الكهرباء":انقطاع التيار عن بعض المناطق لارتفاع الأحمال بشكل غير مسبوق

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"الكهرباء":انقطاع التيار عن بعض المناطق لارتفاع الأحمال بشكل غير مسبوق "الكهرباء":انقطاع التيار عن بعض المناطق لارتفاع الأحمال بشكل غير مسبوق
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مشاكل الشبكة القومية للكهرباء بدأت تظهر ويشعر بها المستهلك بسبب ارتفاع الأحمال بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة طموحة للقضاء على هذه المشاكل وخاصة فى قطاع النقل.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الانقطاعات التى تحدث فى بعض أنحاء الجمهورية ليست نتيجة تخفيف الأحمال، وإنما بسبب ارتفاع الأحمال على مصادر التغذية بشكل مفاجئ، فيؤدى إلى عطل فى الكابلات المغذية، موضحا أن المواطن يقوم بإضافة قدرات جديدة لمنزله دون التأكد من جودة مصدر التغذية ومدى تحمله للقدرات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار منذ ما يقرب من 3 أشهر، رغم ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق، التى تجاوزت الـ29 ألف ميجا وات فى بعض الأيام، لافتا إلى أن استهلاك المصريين هذا العام غير مسبوق وبه إفراط فى الاستهلاك نتيجة لتوافر الخدمة بشكل مستمر ومنتظم.

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