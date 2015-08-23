إصابة 3 مجندين بعد إطلاق مجهولين النار على حملة أمنية بالفيوم

أصيب 3 مجندون إثر إطلاق مجهولين النيران على حملة أمنية تابعة لقسم مركز الفيوم بناحية منطقة العزب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام استقبل، منذ قليل، 3 مجندين مصابين تابعين لقوات الأمن؛ وهم "أسامة شحاتة حسن 23 سنة" و"حسين سمير 22 سنة" من محافظة الإسكندرية و"إبراهيم جمال طه 23 سنة" من محافظة المنيا، وجميعهم مصابون بطلقات نارية، وتبين أنهم كانوا فى حملة أمنية تابعة لقسم مركز الفيوم، واستهدفهم مجهولون وأطلقوا عليهم النيران بناحية منطقة العزب، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.