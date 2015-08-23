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بالفيديو.. محافظ الفيوم: "حفرة العجميين بها غازات سامة ولا نستطيع انتشال المفقودين"

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بالفيديو.. محافظ الفيوم: "حفرة العجميين بها غازات سامة ولا نستطيع انتشال المفقودين" بالفيديو.. محافظ الفيوم: "حفرة العجميين بها غازات سامة ولا نستطيع انتشال المفقودين"
قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إن واقعة فقدان 6 داخل منزل بقرية العجميين مركز أبشواى محافظة الفيوم أثناء البحث عن الآثار يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية والمعنية بهذا الموضوع لم تدخر جهدًا فى إخراج المفقودين كون "الحفرة" بلغ عمقها 40 مترًا، الأمر الذى يشكل خطورة شديدة على المنقذين.

وأضاف "مكرم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، أن "الحفرة" التى ابتلعت المواطنين الـ6 بها غازات وتفاعلات سامة حالت دون وصول قوات الحماية المدنية إلى القاع.

وتابع "الأموال التى أنفقت على هذه الحفرة تتراوح ما بين 800 إلى 900 ألف جنيه، والموضوع خطير ولا نريد زيادة فى عدد الضحايا، ونعمل على هذه الواقعة من الناحية العلمية وننتظر تقرير اللجنة".
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