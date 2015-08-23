بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يقرر إنشاء ممشى للمعاقين بمصيف بلطيم

كلف الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، اللواء أحمد خفاجة، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم، السبت، بعمل ممشى للمعاقين يصل ما بين الكورنيش وشاطئ المصيف.. على أن يتم تنفيذ الممشى بعرض 2 متر لكل شاطئ.

كما وجه تعليماته لرئيس الشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بزيادة ضخ مياه الشرب إلى مدينة المصيف.

ووجه المحافظ بتطوير السوق العمومى بمدخل المصيف من اتجاة ميدان النرجس، وعمل سور ملائم له مع مراعاة الحفاظ على المظهر الجمالى للمدخل.

كما تفقد المحافظ حديقة النرجس الجديدة، التى تقام على مساحة 5000 متر بتكلفة 60 ألف جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 80%، كما تفقد المحافظ حمامات شواطئ المصيف ووجة تعليماته لرئيس المدينة بتطويرها.

واطمئن المحافظ على مستوى النظافة والمرافق بسؤالة لعدد من المصطافين، حيث طلب بعضهم بتحسين مستوى النظافة وزيادة ضخ مياه الشرب.

جاء ذلك خلال الجولة بمصيف بلطيم رافقه خلالها المهندس مجدى عطالله، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد خفاجى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمحاسب محمد الغتورى والمهندس الشحات السيد نواب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

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