رئيس شركة مياه القناة: نواصل تطهير شبكة الصرف الصحى بحى ثان الإسماعيلية

أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن قطاع الإسماعيلية يواصل أعمال التطهير المكثفه بشبكة حى ثان للحد من تزايد الصرف فى بعض المناطق.

وأشار حسين إلى أن الفترة القادمة ستشهد أعمال إحلال وتجديد فى تلك المنطقة، التى مر عليها أكثر من 30 عاما مع التزايد العمرانى والسكانى بلا أى تطوير أو تجديد بالشبكات والمحطات، وأنه سيتم المطالبة بتوجيه أية اعتمادات خاصه بالإحلال والتجديد لها.

وأضاف حسين أن انقطاع التيار الكهربائى عن محطة ميدان بورسعيد والاعتماد على المولد أثناء انقطاع التيار الكهربائى يزيد من تراكم الصرف الصحى، مطالبا من شركة الكهرباء مراعاة ذلك للأهمية القصوى.