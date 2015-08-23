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إصابة 6 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج

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إصابة 6 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج إصابة 6 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بنجع الطواب التابع لقرية أدفا دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بسبب خلافات الجوار بين طرفين ووجود مصابين وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين طرف أول م ف م 30 عامًا عامل وأ ف م 16 عامًا عامل وم ف م 15 عامًا عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبين طرف ثان وم م 33 عاما وأ م م 50 عاما محام وس ع س 27 عامًا عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12366 جنح المركز لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365