محافظ كفر الشيخ يفرض غرامة على أصحاب المحال لإلقائهم قمامة بمصيف بلطيم

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، السبت، مدينة مصيف بلطيبم، حيث تجول بشاطئ الزهراء حتى شاطئ السلام وتفقد مستوى النظافة والمرافق بمصيف بلطيم.

ولاحظ المحافظ أثناء المرور انتشار القمامة أمام محلات المواد الغذائية، حيث قرر فرض غرامات فورية على المحلات المخالفة بإلقاء القمامة، مع إغلاق هذه المحال حال عدم استجابتها.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس مدينة المصيف بعرض الرسومات الخاصة ببوابة مدخل المصيف الشرقية خلال 48 ساعة، لإحكام الرقابة على المدخل الشرقى لمدينة مصيف بلطيم وضبط السيارات المخالفة.

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