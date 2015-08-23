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بالفيديو - تمزق قميصه وفرصة خطيرة في ملخص لمسات صلاح

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بالفيديو - تمزق قميصه وفرصة خطيرة في ملخص لمسات صلاح بالفيديو - تمزق قميصه وفرصة خطيرة في ملخص لمسات صلاح

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين للانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف تشاد الفراعنة يوم 6 سبتمبر المقبل في ثاني جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

واستقر كوبر على اختيار 27 لاعبا، يتم تقسيهم إلى 3 مجموعات.

تبدأ المجموعة الأولى الانضمام للمعسكر يوم الاثنين 24 أغسطس والذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر وتضم تلك المجموعة 10 لاعبين هم : شريف إكرامي وسعد سمير وحسين السيد وصالح جمعة ورمضان صبحي وعمرو جمال ومؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي من النادي الأهلي وكلا من علي لطفي حارس إنبي والمهدي سليمان حارس سموحة.

بينما تنضم المجموعة الثانية للمعسكر يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وتضم تلك المجموعة 10 لاعبين من نادي الزمالك وهم : أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر وعمر جابر وحازم إمام وإبراهيم صلاح وحمادة طلبة وباسم مرسي ومحمود كهربا وأحمد حسن مكي.

وتضم المجموعة الثالثة قائمة اللاعبين المحترفين وهم: محمد صلاح "روما" ومحمد النني "بازل" وأحمد حجازي "فيورنتينا" ومحمد عبد الشافي "أهلي جدة" ورامي ربيعة "سبورتنج لشبونة" ومحمود تريزيجيه "أندرلخت" وأحمد حسن كوكا "ريو أفي".

وعقد حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة كوبر للاتفاق على الملامح والترتيبات الرئيسية للمعسكر الذي يبدأ يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري.

وتم التأكيد على اللاعبين المختارين للانضمام لمعسكر المنتخب بضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة ومعهم جواز السفر والصور الشخصية والموقف التجنيدي وشهادة القيد والبطاقات الشخصية والتنبيه على سرعة تسليم تلك الأوراق للحصول على إذن السفر والتأشيرة في الوقت المناسب.

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فيديو اليوم السابع

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