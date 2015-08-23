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البحث عن 3 أشخاص أطلقوا النيران على سيدة أخذا بالثأر فى سوهاج

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البحث عن 3 أشخاص أطلقوا النيران على سيدة أخذا بالثأر فى سوهاج البحث عن 3 أشخاص أطلقوا النيران على سيدة أخذا بالثأر فى سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام ربة منزل فى بداية العقد السادس من العمر، مصابة بطلق أعلى الفخذ اليسرى، وذلك أخذا بالثأر بناحية قرية نجع عبد الله دائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بإصابة ربة منزل بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بدائرة مركز سوهاج، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف مأمور مركز شرطة سوهاج، بوصول "ن أ أ ع 60 عاما ربة منزل"، تقيم نجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصابة بطلق نارى أعلى الفخذ اليسرى.

وبسؤالها اتهمت "أ أ ع ى" و"خ ع م ى" و"ع أ ع"، يقيمون بذات الناحية بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاهها، مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات ثأرية سابقة بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5248 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365