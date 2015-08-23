إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بـ"المراغة" بسوهاج

بدأت النيابة العامة بمركز المراغة التحقيق فى واقعة المحضر رقم 12518 إدارى المركز، بسبب وقوع مشاجرة بين طرفين للنزاع على ميراث، مما نتج عنه إصابة عامل بجرح طعنى و4 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، وتمت السيطرة والفصل بين الطرفين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة، والنقيبان أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج معاونى المباحث وقوع مشاجرة بين طرف أول أ م م ع 35 عاما عامل مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى أسفل الإبط - ولا يمكن استجوابه - وتم نقله لمستشفى سوهاج العام وآخرين غير مصابين، وبين طرف ثان ن م ع ه 52 صاحب مكتب مقاولات" و ن م ع ه 52 عاما صاحب مكتب مقاولات، و أ إ ح 32 عاما موظف، وس إ ح 39 عاما ربة منزل، و ر م ع 60 عاما ربة منزل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وأكدت التحريات أن سبب المشاجرة خلاف على الميراث، وبسؤال الطرف الثانى اتهم الطرف الأول بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وجار سؤال الأول من الطرف الأول فور إمكانية ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وضبط باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12518 جنح المركز.