عمار الكوفي يعلن الحداد على "فيس بوك" وينشر مزيداً من صور شقيقه الراحل عبد الله

يعيش نجم "أراب أيدول" أتعس لحظات حياته، بسبب وفاة شقيقه عبد الله في حادث مؤسف، لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.

وحداداً على شقيقه، استبدل عمّار صورته على حسابه الرسمي في موقع "فيس بوك" باللون الأسود، كما كتب كلمات تعبّر عن حزنه العميق لرحيل شقيقه الأصغر، إذ قال: "عبد الله حبيبي واخي فراقك صعب والله مشتااااااقلك كثيررررررررررر الله يرحمك ياحبيبي انا الله وانا اليه راجعون"، كما نشر مزيداً من الصور التي تجمعه به".

عمار الكوفي فنان عراقي – كردي، وهو شارك في الموسم الثالث من برنامج "أراب أيدول" في سنة 2014، ثمّ أثار زوبعة كبيرة عند خروجه من البرنامج، حين قال إنّ إصراره على أداء أغنية للبشمركة هو الذي تسبّب في إنهاء حلمه بالبرنامج، مُشيراً إلى أنّ خلافاً اندلع ـ يومها ـ بينه وبين إدارة البرنامج، بعد أن أعرب عن رغبته في تلك الأغنية الكردية، مشدّداً على أنهم هدّدوه بالطرد إذا غنّى بالللغة الكردية، إلا أنّه تحدّاهم، وأدّى الموال الكرديّ.

وأشار الكوفي إلى أنه لم يندم على تقديم أغنيته الوطنية للشهداء، مؤكداً أنّ هويته الكردية كانت أيضاً من الأسباب التي ساهمت في وضع حدٍّ لمشواره في البرنامج، وتساءل: "لماذا يتمّ استقبال مشتركين من الكرد إذا كان لن يُسمح لهم بالتأهّل والفوز باللقب؟".