أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمار الكوفي يعلن الحداد على "فيس بوك" وينشر مزيداً من صور شقيقه الراحل عبد الله

Google+ Print
عمار الكوفي يعلن الحداد على "فيس بوك" وينشر مزيداً من صور شقيقه الراحل عبد الله عمار الكوفي يعلن الحداد على "فيس بوك" وينشر مزيداً من صور شقيقه الراحل عبد الله

السبت 22-08-2015 17:28

يعيش نجم "أراب أيدول" أتعس لحظات حياته، بسبب وفاة شقيقه عبد الله في حادث مؤسف، لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.
وحداداً على شقيقه، استبدل عمّار صورته على حسابه الرسمي في موقع "فيس بوك" باللون الأسود، كما كتب كلمات تعبّر عن حزنه العميق لرحيل شقيقه الأصغر، إذ قال: "عبد الله حبيبي واخي فراقك صعب والله مشتااااااقلك كثيررررررررررر الله يرحمك ياحبيبي انا الله وانا اليه راجعون"، كما نشر مزيداً من الصور التي تجمعه به".
عمار الكوفي فنان عراقي – كردي، وهو شارك في الموسم الثالث من برنامج "أراب أيدول" في سنة 2014، ثمّ أثار زوبعة كبيرة عند خروجه من البرنامج، حين قال إنّ إصراره على أداء أغنية للبشمركة هو الذي تسبّب في إنهاء حلمه بالبرنامج، مُشيراً إلى أنّ خلافاً اندلع ـ يومها ـ بينه وبين إدارة البرنامج، بعد أن أعرب عن رغبته في تلك الأغنية الكردية، مشدّداً على أنهم هدّدوه بالطرد إذا غنّى بالللغة الكردية، إلا أنّه تحدّاهم، وأدّى الموال الكرديّ.
وأشار الكوفي إلى أنه لم يندم على تقديم أغنيته الوطنية للشهداء، مؤكداً أنّ هويته الكردية كانت أيضاً من الأسباب التي ساهمت في وضع حدٍّ لمشواره في البرنامج، وتساءل: "لماذا يتمّ استقبال مشتركين من الكرد إذا كان لن يُسمح لهم بالتأهّل والفوز باللقب؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي