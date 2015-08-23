تعرفوا على رشا خطيبة الممثل نيكولا معوّض

بعبارة "إنتظروا المزيد"، نشر الممثل اللبناني نيكولا معوض، على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" صورة من حفل زفاف، تجمعه بخطيبته رشا وهما في قاعة كبرى للأفراح، وبدا فيها الخطيبان وهما في غاية الانسجام والفرح.

وكان نيكولا قد صرّح في وقت سابق أن أكثر ما يحبه في خطيبته رشا أنها تحبه كشخص وتدعمه كثيراً في ما يقوم به وتحب وتفرح بمحبة الناس له، مشيراً إلى أن بعض المعجبات يتخطين الحدود قليلاً وبعض الأشخاص يستفزونها، ولكنه يعرف تماماً

كيف يضع حدوداً لهذا الموضوع من خلال عدم الرد على بعض الرسائل التي تصله على "تويتر" و"فيسبوك".

كما أوضح نيكولا أنه سيتزوج من رشا في صيف 2016، ويتمنى أن ينجب منها 6 أولاد.

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