اليوم| محاكمة 45 متهمًا بقضية خلايا «اللجان النوعية»

تواصل اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع الشهود بقضية محاكمة 45 متهماً بالإنتماء لجماعة أًسست على خلاف القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ناجي شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم، قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر، وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضًا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

وأسفر الحريق عن احتراق سيارتي شرطة، وأخرتين تحت التحفظ بالقسم، وقام المتهمون أيضًا بتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.