أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«جنايات بورسعيد» تصدر حكمها اليوم على 7 متهمين بمذبحة الإستاد

Google+ Print
«جنايات بورسعيد» تصدر حكمها اليوم على 7 متهمين بمذبحة الإستاد «جنايات بورسعيد» تصدر حكمها اليوم على 7 متهمين بمذبحة الإستاد

محكمة – تعبيرية

تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كان قد صدر ضدهم أحكامًا غيابيًة لأدانتهم بالتورط في قضية “مذبحة استاد بورسعيد ”

والمتهمين هم حسن الفقي، رامي حسن، مصطفى المالكي، محمد هاني، محمد صبحي، محمد السعيد مبارك ،أحمد محمد على رجب، عادل حسني حاحة،  ومحمود علي عبدالرحمن صالح، والمتهمين فيها بقتل 73 شخصًا وإصابة 254 من ألتراس أهلاوي أثناء مبارة الدوري بين النادي المصري والأهلي في فبراير 2012.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلي النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين جميعًا ارتكاب، جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس” انتقامًا منهم لخلافاٍت سابقٍة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه ووقعت المذبحة في أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شخصا و254 مصابًا من التراس أهلاوي ومشجعي النادي الأهلي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك