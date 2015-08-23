«جنايات بورسعيد» تصدر حكمها اليوم على 7 متهمين بمذبحة الإستاد

تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كان قد صدر ضدهم أحكامًا غيابيًة لأدانتهم بالتورط في قضية “مذبحة استاد بورسعيد ”

والمتهمين هم حسن الفقي، رامي حسن، مصطفى المالكي، محمد هاني، محمد صبحي، محمد السعيد مبارك ،أحمد محمد على رجب، عادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، والمتهمين فيها بقتل 73 شخصًا وإصابة 254 من ألتراس أهلاوي أثناء مبارة الدوري بين النادي المصري والأهلي في فبراير 2012.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلي النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين جميعًا ارتكاب، جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس” انتقامًا منهم لخلافاٍت سابقٍة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه ووقعت المذبحة في أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شخصا و254 مصابًا من التراس أهلاوي ومشجعي النادي الأهلي.