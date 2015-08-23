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اليوم محاكمة 68 متهمًا بـ “اقتحام قسم حلوان”

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اليوم محاكمة 68 متهمًا بـ “اقتحام قسم حلوان” اليوم محاكمة 68 متهمًا بـ “اقتحام قسم حلوان”

أرشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، محاكمة 68 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميًا بـ” اقتحام قسم شرطة حلوان” ، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والاملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الاسلحة الالية النارية والبيضاء والذخائر، واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات إن المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضي بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعلة واسطوانات الغار، ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

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