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اليوم | محاكمة المتهمين بـ “أحداث عنف المنشية”

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اليوم | محاكمة المتهمين بـ “أحداث عنف المنشية” اليوم | محاكمة المتهمين بـ “أحداث عنف المنشية”

أرشيفية

تنظر اليوم الاحد محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب على خلفية التظاهر والتحريض على العنف واستهداف السلطات العامة وترويع المواطنين بمنطقة “منشية القناطر”.

تعقد الجلسة برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة قد ذكرت بأمر الاحالة إن المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين و تهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “منشية القناطر”.

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