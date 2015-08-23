إقبال يعزز نجاح الانتخابات المنتظرة

شهدت الفترة المخصصة لتسجيل المرشحين في إمارة عجمان، إقبالاً من قبل أعضاء الهيئة الانتخابية، كما تميزت عملية تسجيل المرشحين بسلاسة الإجراءات وسرعة إجراء التدقيق على الأوراق المطلوبة، ضمن شروط التسجيل للمرشحين، نتيجة لجهود لجنة تنظيم الانتخابات لإمارة عجمان، وذلك بتهيئة مقر اللجنة في قاعة الشيخ حميد بن راشد النعيمي في متحف عجمان، وتوفير كل الخدمات اللوجستية، من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

نجاح العملية

وعلى مدار 5 أيام سارت عملية الترشيح بسهولة ويسر، وذلك بواقع 4 إلى 5 مرشحين يومياً، وتميز اليوم الأول بوجود 8 مرشحين بينهم امرأة. ولم تواجه أعمال اللجنة أي صعوبات في عملية التسجيل.

عدد المرشحين

وبلغ عدد المرشحين 23 مرشحاً ومرشحة من أعضاء هيئة إمارة عجمان الانتخابية، حيث عبر المرشحون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أهمية ترجمة برنامج التمكين، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة.

العنصر النسائي

وشهدت فترة تسجيل المرشحين في لجنة إمارة عجمان مشاركة العنصر النسائي في عملية التسجيل وتحصيل الرسوم وتقديم المعلومات الخاصة بشروط الترشيح، اللواتي أعربن عن فخرهن بالعمل في تسجيل المرشحين والمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة.

ونجحت لجنة تنظيم الانتخابات في إمارة عجمان في تسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات، خلال تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة، إذ تم تجهيز مكان الاستقبال، وتخصيص أماكن للاستقبال ومكاتب لعملية التسجيل.

كما تم التنسيق مع الشرطة في استخراج شهادة حسن السير والسلوك للمرشح في مقر اللجنة، كما حرصت اللجنة على توفير جميع المعلومات الخاصة بشروط وإجراءات الترشيح لأعضاء الهيئة الانتخابية.

عرس وطني

وطالب المرشحون كافة أعضاء هيئة الانتخابات بضرورة المشاركة في العرس الوطني، لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وذلك بأن تكون الإمارات دائماً في طليعة الدول المتقدمة، وتبيان مدى تفاعل المواطنين في العملية الانتخابية، ولأهمية دور المجلس الوطني في تبني قضايا وطموحات الشعب.