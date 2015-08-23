«الداخلية» تعرّف بجهاز الإنعاش القلبي في 79 موقعاً

شرعت وزارة الداخلية، من خلال إدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، في إجراء تمارين تنشيطية للعاملين والأفراد في المرافق العامة على أجهزة الرجفان الآلي «الإنعاش القلبي»، لتعزيز قدراتهم في استخدامه عند الحاجة.

وكانت وزارة الداخلية وفرت أجهزة الرجفان الآلي في 79 موقعاً على مستوى الدولة، ترجمة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعميم الانتفاع من الأجهزة حفاظاً على صحة وسلامة الأفراد، والتدريب على تشغيلها، وكيفية استخدامها لخدمة رواد المرافق العامة.

وأكد العقيد محمد إبراهيم العامري، مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، مواصلة عملية تدريب المواطنين والمقيمين في دورة تنشيطية تشمل جميع الأماكن التي تتوافر بها الأجهزة في الدولة، لتمكين الجمهور من استخدام الجهاز عند الحاجة.