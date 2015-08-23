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تاجر بالفيوم يتهم شقيقه الأصغر بالتعدى عليه بسلاح نارى بسبب الميراث

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تاجر بالفيوم يتهم شقيقه الأصغر بالتعدى عليه بسلاح نارى بسبب الميراث تاجر بالفيوم يتهم شقيقه الأصغر بالتعدى عليه بسلاح نارى بسبب الميراث
قام تاجر، بتحرير محضر ضد شقيقه الأصغر من حى الصوفى بمدينة الفيوم، يتهمه بالتعدى عليه بسلاح نارى، وإصابته برش خرطوش بالقدمين، وذلك بسبب الخلاف بينهما على الميراث.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من (طارق ح 30 سنة)، تاجر، من حى الصوفى بمدينة الفيوم، يتهم فيه شقيقه الأصغر (أحمد 25سنة)، تاجر، ومقيم بنفس المنطقة، بالتعدى عليه بسلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لإصابته برش خرطوش بالقدمين، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 8075 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الفيوم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم، لتتولى التحقيق، والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

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