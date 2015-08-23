مقتل "عاطل" وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع مقاول بالمحلة

لقى عاطل يدعى أشرف سامى أحمد كامل، مصرعه، وأصيب شقيقه عبد العزيز بكسور متنوعة فى مشاجرة بالأسلحة مع جمال هاشم، مقاول، بسبب الخلاف على شقة تحت الإنشاء بشارع الترعة ثان المحلة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد علاء الغرباوي، مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى شارع الترعة أدت إلى مصرع شخص عاطل وإصابة شقيقة على الفور قرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، قادة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين أشرف سامي أحمد كامل وشهرته أشرف "فلفل" وشقيقه عبد العزيز وشهرته "عبده فلفل" مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 13قضية متنوعة "طرف أول" وبين جمال هاشم" مقاول طرف ثان، بعد أن قام الطرف الأول بالتوجه إلى الطرف الثانى لفرض إتاوة عليه وقاموا بإشهار أسلحة نارية فى وجه المقاول، الذى قام بإخراج سلاحة المرخص وبادر أحدهما بإطلاق النار عليه أسفر عن مصرع أشرف فلفل متأثرا بإصابته بطلق نارى وإصابة شقيقه بكسور بعد أن قفز من شرفة الشقة تم ضبط المتهمين، ويجرى ضباط المباحث التحريات لتحديد دور طرفى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.