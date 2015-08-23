تبادل إطلاق النار بين عائلتين بأبوتشت فى تجدد خصومة ثأرية قديمة بينهما

تبادل عدد من أفراد عائلتى الحميدات والصراونات إطلاق الأعيرة النارية على خلفية تجدد خصومة ثأرية قديمة فيما بينهما.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز أبوتشت، يفيد بقيام أفراد من عائلتى الحميدات والصراونات بقرية الخوالد أبو شوشة، بتبادل إطلاق الأعيرة النارية، على خلفية تجدد خصومة ثأرية قديمة فيما بينهما.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة العقيد أحمد فجر رئيس المباحث فى محاولة لوقف إطلاق النيران وضبط المتهمين بإطلاقه وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.