كله فوايد.. فقدان الوزن يحسن صحة الكبد

كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان الوزن يمكن أن يحسن من صحة الكبد للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، سواء من خلال تغيير نمط الحياة أو جراحة انقاص الوزن.>وأوضح الباحثون، وفقا للدراسة التى نشرت فى عدد أغسطس من مجلة أمراض الجهاز الهضمي، أن التهاب الكبد الدهنى الغير مرتبط بتناول المشروبات الكحولية، هو مرض عدوانى يعزز الدهون فى الكبد، ويؤثر على 2 فى المئة إلى 5 فى المئة من الأميركيين، ويمكن أن يؤدى إلى تلف الكبد.

وعلى الرغم من أن السبب الكامن وراء التهاب الكبد الدهنى الغير مرتبط بتناول المشروبات الكحولية غير واضح، لكن قد يعانوا منه المرضى الذين هم فى منتصف العمر والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً للباحثين.

وقال الدكتور جوليو مارشينسي، من جامعة بولونيا، إيطاليا، أن هذه الدراسة تشير إلى أن مهما كانت خسارة الوزن سواء كبيرة أو صغيرة فإنها تحسن من صحة الكبد.

ووجد الباحثون أن فقدان الوزن من 7 فى المئة الى 10 فى المئة خفض من شدة مرض الكبد الدهنى لدى بعض المرضى، بما فى ذلك الرجال وأولئك غير المصابين بالسكرى.

>وأضاف الباحثون أن الجراحة لمرضى البدانة المفرطة أو تعديل نمط الحياة هى خيارات هامة جداً للسيطرة على مرض الكبد الدهنى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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