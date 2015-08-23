غدًا| صفوت الشريف ونجليه أمام الجنايات في الكسب غير المشروع

تنظر غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ونجليه إيهاب “مخلي سبيله”، وأشرف “هارب”، وذلك علي خلفية محاكمتهم بالكسب غير المشروع، وإستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكانت المحكمة قد تسلمت بالجلسة الماضية تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيهًا، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيهًا تمثل قيمة الكسب غير المشروع، قام المتهمين بتحقيقه وغرامٍة مساويٍة له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.