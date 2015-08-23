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معمرة سيناوية تتبرع بعقدها الذهبى لمصر والجيش..وتؤكد:نفسى أسلم على السيسى

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معمرة سيناوية تتبرع بعقدها الذهبى لمصر والجيش..وتؤكد:نفسى أسلم على السيسى معمرة سيناوية تتبرع بعقدها الذهبى لمصر والجيش..وتؤكد:نفسى أسلم على السيسى
قالت سلمى موسى عميرة، أكبر معمرة فى سيناء، إنها لا تملك من حطام الدنيا إلا عقداً ذهبياً ستقوم بالتبرع به لمصر وجيشها، مشيرة إلى أنها تريد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تقديم واجب العزاء ومصافحته، مضيفة "نفسى أسلم عليه فى إيده واعطى له العقد.. يا رب لا تنكسر.. ربنا يحمى مصر وجيش مصر".

وطالبت سلمى موسى عميرة، خلال لقاء مسجل لها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، القوات المسلحة بتقديم الغالى والنفيس وكل التضحيات الممكنة من أجل حماية تراب الوطن.
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