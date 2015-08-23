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طيران التحالف العربى باليمن يجدد غاراته على مواقع الحوثيين بصعدة وإب

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طيران التحالف العربى باليمن يجدد غاراته على مواقع الحوثيين بصعدة وإب طيران التحالف العربى باليمن يجدد غاراته على مواقع الحوثيين بصعدة وإب
أفادت مصادر يمنية اليوم السبت بأن طيران التحالف شن غارات عنيفة على محافظة صعدة "المعقل الرئيسى للحوثيين" شمال اليمن.

وقالت المصادر، إن الطيران قصف عدة مناطق بمديرية سحار ومنطقة مران ومواقع حدودية.

وأشارت إلى انفجارات عنيفة هزت المديرية جراء تلك الغارات، دون التأكد من الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها، مؤكدة أن تلك الغارات هى الأعنف منذ بدء عمليات التحالف فى اليمن.

ويأتى ذلك فى حين اندلعت مواجهات عنيفة وتبادل قصف مدفعى وصاروخى بين الحوثيين والقوات على الشريط الحدودى الغربى فى مديرية شدا.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات لا تزال مستمرة بين الطرفين وبشكل عنيف.

من جهة أخرى، شن طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى منتجع بن لادن السياحى ومنطقة حراثَة فى محافظة إب وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن الطيران لا يزال يحلق بشكل كثيف فى أجواء المدينة.

كما قالت، إن الغارات تأتى مع استمرار المواجهات بشكل عنيف بين الحوثيين والمقاومة فى قرى العدين، حيث خلفت تلك المواجهات عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين دون أن يتسنى التأكد من أعدادهم.

وأوضحت أن الحوثيون وقوات صالح يشنون قصفا عنيف على عدة مواقع فى قرية بعدان.
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مصر 365

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