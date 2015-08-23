وزير الداخلية اللبنانى يقطع زيارته الخارجية ويعود لبيروت غدًا لمتابعة الأحداث

قطع وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، زيارته إلى الخارج ويعود غدًا الأحد إلى بيروت وذلك بسبب احتجاجات النشطاء اللبنانيين على أزمة النفايات التى عصفت بشوارع لبنان.

وأكد المكتب الإعلامى لوزير الداخلية اللبنانية، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموجود خارج لبنان، فور علمه بما يجرى فى وسط بيروت، قد أعطى أوامره فورًا بوقف إطلاق النار فى الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطى، وأبلغ تعليماته لقوى الأمن الداخلى، ولكن هناك قوى عسكرية أخرى استمرت بإطلاق النار ويتوقع الوزير المشنوق منها أن تعلن مسئوليتها عن ذلك ولا تحمل قوى الأمن وحدها مسئولية ما حدث.

كما أعطى وزير الداخلية التعليمات بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون ما دام هذا التحرك سلميًا، وأينما كان، فى أى مكان من لبنان، دون استعمال العنف، بحسب البيان.

وأكد البيان: القضاء اللبنانى استجاب لطلب وزير الداخلية وأعلن إطلاق سراح كل من تم توقيفه بتهمة التظاهر.

وتعهد وزير الداخلية اللبنانى بمحاسبة كل من أطلق النار الحى أو المطاط على أى من المتظاهرين، مؤكدًا أن التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل اللبنانيين على كل الأراضى اللبنانية.

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