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كراسٍ متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمحطات السكة الحديد

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كراسٍ متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمحطات السكة الحديد كراسٍ متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمحطات السكة الحديد
أمر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بدعم محطات السكك الحديدية الرئيسية بكراسٍ متحركة لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل القطارات بسهولة.

وتم توفير الكراسى بعدة محطات أبرزها "سكك حديد ، ومحطة الجيزة"، وفى الوجه البحرى محطات سكك حديد (الإسكندرية – الزقازيق – طنطا – المنصورة، وفى الوجه القبلى: محطات سكك حديد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

وشدد اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على حسن معاملة جمهور الركاب مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس مدى التعاون بين الخدمات الأمنية وجمهور الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد مدير شرطة النقل والمواصلات أن الإدارة لم تتخلف أبدًا عن المشاركة فى كل الجهود والمحافل المتصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن جميع أجهزة الإدارة لا تدخر جهدًا فى سبيل تحقيق الأمن والتواصل مع المواطنين لزيادة فاعلية معدلات الأداء والخدمات الجماهيرية وتطويرها بما يدعم ويوثق الصلة بين رجال الشرطة وأبناء الشعب المصرى.


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