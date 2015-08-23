موجز المحافظات.. ضبط جزار يسرق الحمير ويذبحها لبيعها كلحوم بلدية فى الشرقية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها قيام عدد من أهالى قرية سماكين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالتحفظ على جزار بالقرية، لقيامه بسرقة الحمير من القرية وذبحها وبيعها للأهالى كلحوم بلدية.

وأكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ نقل معدات التحالف الهولندى الإماراتى، والتى شاركت فى حفر قناة السويس الجديدة إلى منطقة شرق بورسعيد، تمهيدًا للبدء فى حفر القناة الجانبية التى يصل عمقها 22 مترًا بما يعادل 60 قدمًا للغاطس.

وبدأ حى غرب شبرا الخيمة فى أعمال ترميم المنازل، التى أضيرت جراء تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، بعد إزالة مخلفات وآثار التفجير الإرهابى، الذى استهدفه صباح يوم الخميس الماضى، ورفع الأنقاض الناتجة عن ذلك، ووضع السقالات للبدء فى عمليات الترميم، وتبين وجود أضرار فى 5 عمارات بواقع 100 شقة تسببت الموجة التفجيرية فى تحطم الأبواب والنوافذ.

وأصيب 5 أطفال بقرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بفيرس التهاب الكبد الوبائى A، وتم وضعهم تحت الملاحظة وانتداب لجنة لفحص أسباب الإصابة بالفيروس، ونقلهم إلى المستشفيات المتخصصة للعلاج الفورى من الفيروس.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن 14صيادا مصريا وصلوا مطار القاهرة، عائدين من تونس عقب الإفراج عنهم بعد تدخل الخارجية المصرية.

ورغم قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بحظر الدعاية الانتخابية وممارستها داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة، إلا أن مسجد الفتح بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، شهد إعلان ترشيح المواطن أحمد حسن لانتخابات مجلس النواب المقبل من داخل المسجد، وذلك من قبل أهالى القرية فى حضور المرشح والعشرات من أهالى القرية.

و إلى أهم الأخبار:

- ضبط جزار يسرق الحمير ويذبحها لبيعها كلحوم بلدية فى الشرقية

- بدء نقل معدات الحفر من قناة السويس الجديدة لـ منطقة شرق بورسعيد

- بالصور.. بدء ترميم 100 شقة مجاورة لمبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

- إصابة 5 أطفال بالالتهاب الكبدى A فى قرية بالمنوفية.. والصحة تحلل مياه الشرب

- حبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

- نقيب صيادى كفر الشيخ: وصول 15 صيادا كانوا محتجزين فى تونس للقاهرة

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- بالفيديو والصور.. مواطن يترشح للبرلمان من داخل مسجد فى كفر الشيخ

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