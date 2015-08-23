14 مليار جنيهًا قيمة مشروعات بسوهاج خلال المؤتمر الاقتصادي للصعيد‎

أكد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، على أهمية مشاركة سوهاج في المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المقبل لمحافظات الصعيد .

ولفت المحافظ إلى المقومات الجاذبة للإستثمار، التي تساهم في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي والقومي، مشيرًا إلي اهتمام المحافظة بفتح مجالاٍت تنمويٍة جديدٍة إعتمادًا على المقومات المتاحة، وتوفير كافة البيانات الخاصة للفرص المطروحة وإجراءات تنفيذها، كما تقوم المحافظة أيضًا بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وفقًا لطبيعة المشروعات المقترحة.

وتفعيلًا لمجهودات المحافظة في تشجيع الصناعة والاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب بسوهاج فقد جرى التعاقد على تنفيذ 8 مشروعات صناعية بدءًا من الشهر المقبل، بلغت تكلفتها الاستثمارية 6 مليار جنيهًا، وتوفر 13.400 فرصة عمل مباشرة، وتتضمن تلك المشروعات، إنشاء فندق 5 نجوم ومنطقٍة تجاريٍة ومكتبٍة عامٍة على مساحة 9.500 مترًا مربعًا، بموقع فندق ميريت آمون بتكلفة استثمارية قدرها 750 مليون جنيهًا وتوفر أكثر من2000 فرصة عمل.

إنشاء مجمع تجاري وترفيهي على مساحة 2.050 مترًا مربعًا، بميدان الثقافة بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون جنيهًا وتوفر 1500 فرصة عمل. وكذلك إنشاء مجمع مصانع للحديد والصلب بتكلفة إستثمارية 1.5 مليار جنيهًا ويوفر 4.300 فرصة عمل مباشرة. وأيضا إنشاء مصنع للسيراميك بتكلفة 500 مليون جنيهًا ويوفر 2500 فرصة عمل، وإنشاء مجمع لانتاج الكابلات وموصلات التيار الكهربي بتكلفٍة استثماريٍة قدرها 700 مليون جنيهًا، ويوفر2500 فرصة عمل، وكذلك مشروع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى سماد وطاقة بتكلفٍة استثماريٍة 2 مليار جنيهًا ويوفر 240 فرصة عمل، وتطوير دار المناسبات بميدان العروبة على مساحة 680 مترًا مربعًا بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون جنيهًا وتوفر 100 فرصة عمل، واستغلال الجزر النيلية بسوهاج ( جزيرة قرمان وجزيرة البلينا) فى مشروعات ترفيهية وسياحة بيئية.

وصرح المحافظ بأنه يوجد كذلك 6 مشروعات سيجري طرحها للاستثمار بالمؤتمر الاقتصادي لمحافظات الصعيد وهي مشروعات في مجال الأسمدة، وإنشاء خط مترو معلق يربط بين مطار سوهاج ومدينة سوهاج، وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، وإنشاء مراسي سياحية، ومشروع للمنتجات الجلدية، وآخر للأدوية ومستحضرات التجميل.

كما نجح محافظ الإقليم في جلب 8 مشروعات كبرى تقدم لها مستثمرون ولكنها في إنتظار دعم من الحكومة المركزية لإنهاء الإجراءات وموافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات حوالي 14.420 مليار جنيهًا وتوفر أكثر من 31 ألف فرصة عمل ، وهذه المشروعات عبارة عن “مشروع انتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، إقامة مشروعات عمرانية وسياحية على طريق سوهاج -البحر الأحمر، مشروع لانتاج الحديد “البليت “، إنشاء مجمع ترفيهي على هضبة الكوثر، مصنع للأسمنت، تنفيذ طريق يربط بين سوهاج والوادى الجديد، مشروع قرية نموذجية لمنتجات الألبان، مشروع قرية نموذجية للدواجن.