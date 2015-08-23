وزير الثقافة يفتتح متحف «الخط العربي» بالإسكندرية

افتتح الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، واللواء خالد محي الدين مدير مكتب محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتور حمدي عبد العاطي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، متحف الخط العربي في متحف الفنون الجميلة، والذي يعد أول متحف متخصص على مستوى الجمهورية.

> ومن جانبه صرح وزير الثقافة إن حدث اليوم، صرح مميز يضاف إلى منارات الثقافة والفنون في مصر، وإنه حلم ثقافي يتناغم مع حلم المصريين جميعاً في مستقبل أفضل، فإنه يعكس رؤية الدولة لإطلاق سواعد البناء في كافة المجالات.

> وأضاف الدكتور حمدي عبد العاطي إنه أول متحف متخصص في فنون الخط العربي، ويقدم روائع ابداعات مجموعة من الفنانين المتخصصين من القدماء والمعاصرين، وزخارفه التشكيلية المتفردة.