الاكتئاب يعرض مرضى الروماتويد لمخاطر أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب قد تسبب بعض المشاكل للمصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى أبرزها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد ربط الباحثون بين الغضب والقلق وأعراض الاكتئاب، وضغوط العمل وتدنى الدعم الاجتماعى إلى زيادة خطر تصلب الشرايين، للأشخاص الذين يعانون التهاب المفاصل الروماتويدى (RA).

وخلص الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى دورية رعاية مرضى التهاب المفاصل، أن علاج المشاكل النفسية قد يساعد فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل وكذلك يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن نظام المناعة فى الجسم يبدأ بمهاجمة المفاصل، ويسبب التورم والألم لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى.

وأضاف الدكتور بيتر غانز رئيس قسم أمراض القلب فى مستشفى سان فرانسيسكو العام، أن الالتهاب هو أيضا عنصراً رئيسيا فى تصلب الشرايين، من بدايتها إلى النهاية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.