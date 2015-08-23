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افتتاح مركز التنمية المهنية بـ"تعليم" كفر الشيخ لرفع كفاءة العاملين

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افتتحت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم السبت مركز التنمية المهنية التابع لإدارة دسوق التعليمية ، ضمن مراكز التنمية المهنية على مستوى الذى اعتمدته هيئة الاعتماد التربوى بوزارة التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنها افتتحت مركز التنمية المهنية بإدارة دسوق التعليمية التابع لهيئة الاعتماد التربوى بوزارة التربية والتعليم والذى يهدف لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالإدارة فى كافة المجالات التعليمية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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