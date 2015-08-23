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بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لـ557 ألفا من غيرالقادرين بالبحيرة

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بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لـ557 ألفا من غيرالقادرين بالبحيرة بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لـ557 ألفا من غيرالقادرين بالبحيرة
أعلن الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة عن بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أبناء المحافظة، اعتبارا من بداية سبتمبر القادم ليغطى 139 ألفا و228 أسرة أى ما يقرب من 557 ألف مواطن من أصحاب معاش التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الخدمة بالمجان ببطاقة الأسرة الذكية (التى تستخدم فى صرف السلع التموينية) من خلال 112 وحدة طب أسرة فى المحافظة و 5 مستشفيات إحالة وهى مستشفيات (كفر الدوار العام – رشيد – ايتاى البارود – وداى النطرون – دمنهور – بالإضافة لمركز أورام دمنهور).

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور هالة ماسخ – مدير قطاع شئون الأقاليم الصحية بوزارة الصحة والمدير التنفيذى للبرنامج، بحضور الدكتور علاء الدين عثمان – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لاستعراض خطوات تنفيذ برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب المعاش الاجتماعى، الذى ينفذ تحت وزارة الصحة، ليغطى أكثر من مليون ونصف أسرة بعدد يبلغ أكثر من 7,2 مليون نسمة بكافة محافظات الجمهورية.

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مصر 365