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وزير الثقافة من الإسكندرية: حريصون على حماية الهويتين الوطنية والقومية

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وزير الثقافة من الإسكندرية: حريصون على حماية الهويتين الوطنية والقومية وزير الثقافة من الإسكندرية: حريصون على حماية الهويتين الوطنية والقومية
قال الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، إن الوزارة حريصة على حماية وصون الهويتين الوطنية والقومية، باعتبار اللغة ركيزة أساسية من ركائزها.

وأشار النبوى، خلال افتتاح متحف الخط العربى بالإسكندرية، إلى أن المتحف صرح مميز، يضاف إلى منارات الثقافة والفنون فى ، وأنه حلم ثقافى يتناغم مع حلم المصريين جميعًا فى مستقبل أفضل، ومتزامنًا مع احتفالات المصريين بقناة السويس.

فيما أوضح الدكتور حمدى عبد العاطى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالمتحف، أن المشروع الجديد، يُعَد متحف متخصص فى فنون الخط العربى وجماليتها فى مصر، ويقدم روائع إبداعات مجموعة من الفنانين المتخصصين من القدماء والمعاصرين، ممن أسرهم عشق الخط العربى، وزخارفه التشكيلية المتفردة.

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