محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يتابعان تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم، وقيادات محو الأمية مركز التطوير الوظيفى، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين على مهارات الحاسب الآلى بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بقنا، والتى تستمر حتى 6/9/2015.>وأعرب محافظ قنا عن سعادته بتنوع الدورات التدريبية، التى يقدمها مركز التطوير الوظيفى بجامعة جنوب الوادى لأبناء الإقليم، مؤكد أن سياسة الدولة تتجه للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن مركز التطوير الوظيفى أصبح منارة لأبناء الإقليم فى تأهيلهم فى شتى المجالات، معرباً عن سعادته بالمستوى، الذى وصل إليه المركز، والذى يعد من أفضل المراكز على مستوى الجامعات، لافتاً إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لأبناء محافظة قنا.

وقدم الدكتور محمد عمران، مدير المركز، الشكر لمحافظ قنا على تكرار زيارته للمركز، ولرئيس الجامعة على دعمه المتواصل ورعايته لطلاب وخريجى الجامعة للتأهل لسوق العمل.

>وأشار عمران الى أن العلاقة بين الخريجين والجامعة مستمرة ولا تنتهى بانتهاء الدراسة الجامعية.