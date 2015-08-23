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حملة موسعة بطول 4 كم لإزالة التعديات واستكمال خط مياه العزب - يوسف الصديق

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حملة موسعة بطول 4 كم لإزالة التعديات واستكمال خط مياه العزب - يوسف الصديق حملة موسعة بطول 4 كم لإزالة التعديات واستكمال خط مياه العزب - يوسف الصديق
قاد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، صباح اليوم، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، الواقعة فى نطاق استكمال خط مياه قصر الجبالى، بمشاركة اللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الرى، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، وذلك بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم وعدد من الأماكن المحيطة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه فى إطار العمل الجارى بخط مياه الـ1000 مللى خط قصر الجبالى الذى يبلغ طوله 28 كم من العزب وحتى يوسف الصديق، وتم الانتهاء من 24 كم منه وكانت توجد به بعض معوقات استكماله تتمثل فى عدد من التعديات بطول 4 كم، حيث قامت الحملة اليوم بإزالة التعديات على طول الـ4 كم، تم خلالها إزالة 25 حالة تعد شملت عدداً من المحال، كما شملت الحملة إنشاء 16 غرفة محابس من إجمالى 22 على مسافة 24 كم بهذا النطاق.

وأكد محافظ الفيوم أن الانتهاء من هذا المشروع سيُنهى تماماً على كل مشاكل مياه الشرب بمركز يوسف الصديق، وعدد كبير من قرى مركز إطسا، مما يساهم فى حل مشاكل مياه الشرب بمحافظة الفيوم.

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مصر 365