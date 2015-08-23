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تعمير الوادى الجديد ينهى مشروع ازدواج طريق "المنيرة - الخارجة"

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تعمير الوادى الجديد ينهى مشروع ازدواج طريق "المنيرة - الخارجة" تعمير الوادى الجديد ينهى مشروع ازدواج طريق "المنيرة - الخارجة"
قال المهندس عبد البديع سليمان، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن فرع الجهاز بالمحافظة قد انتهى من تنفيذ مشروع ازدواج طريق المنيرة – الخارجة بطول 19 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه بهدف الحد من الحوادث الخطيرة على هذا الطريق.

وفى سياق متصل يواصل جهاز تعمير الوادى الجديد اليوم، إنشاء مبنى لبيوت الطلاب بمركز الفرافرة بتكلفة إجمالية تصل 6 ملايين جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المشروعات الخدمية بقطاع التربية والتعليم بجانب تنفيذ عدد من مشروعات فى قطاع الإسكان منها إنشاء قرية ريفية بمنطقة أرض الملك التابعة لمركز باريس.

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