تعمير الوادى الجديد ينهى مشروع ازدواج طريق "المنيرة - الخارجة"

قال المهندس عبد البديع سليمان، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن فرع الجهاز بالمحافظة قد انتهى من تنفيذ مشروع ازدواج طريق المنيرة – الخارجة بطول 19 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه بهدف الحد من الحوادث الخطيرة على هذا الطريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى سياق متصل يواصل جهاز تعمير الوادى الجديد اليوم، إنشاء مبنى لبيوت الطلاب بمركز الفرافرة بتكلفة إجمالية تصل 6 ملايين جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المشروعات الخدمية بقطاع التربية والتعليم بجانب تنفيذ عدد من مشروعات فى قطاع الإسكان منها إنشاء قرية ريفية بمنطقة أرض الملك التابعة لمركز باريس.