اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمنيا والسويس

قام مدير أمن المنيا، اللواء حسن سيف، ومدير أمن السويس، اللواء جمال عبد البارى، اليوم السبت، باعتماد حركة التنقلات الداخلية للضباط بالمحافظتين.

ففى محافظة المنيا، تضمنت الحركة تعيين العقيد عصام جمال، مأمور قسم المنيا، إلى منصب مأمور مركز مغاغة؛ والعقيد إسماعيل زايد، نائب مأمور مركز المنيا إلى منصب مأمور مركز ديرمواس؛ والمقدم أحمد عارف، مأمور قسم مغاغة، تولى منصب مأمور قسم شرطة المنيا؛ والمقدم محمد خيرى نائب مأمور سمالوط إلى منصب مأمور مركز شرطة العدوة، ونقل العميد عصام خضرى، رئيس فرع البحث الجنائى بالشمال، إلى منصب رئيس فرع البحث بالجنوب.

كما شملت الحركة تعيين العقيد أشرف عبد المالك بمنصب رئاسة فرع البحث الجنائى بالشمال، والعقيد مصطفى الطحاوى بمنصب مفتش مباحث مركز المنيا، والعقيد أحمد نشأت بمنصب مفتش مباحث قسم المني ، والعقيد هشام جابر بمنصب رئيس مباحث المخدرات، والمقدم حمدى رفعت بمنصب رئيس قسم تنفيذ الأحكام، والرائد رماح عرفة بمنصب قسم جرائم الأسلحة والذخائر، والرائد أشرف مطريد بمنصب رئيس مباحث المنيا الجديدة ، والرائد محمد عصمت، رئيس مباحث قسم رعاية الأحداث.

كما تم تعيين المقدم معتز البدوى بمنصب رئيس قسم الأموال العامة، والرائد أحمد صلاح شرف بمنصب رئيس مباحث مركز العدوة، والرائد محمود شلقامى بمنصب رئيس مباحث الترحيلات، والرائد أحمد الصفطى بمنصب رئيس مباحث مركز ملوى، والرائد أحمد مبروك بمنصب رئيس مباحث قسم شرطة ملوى، والنقيب أحمد عبد الحى بمنصب رئيس مباحث المرافق، والمقدم عماد حمدى بمنصب رئيس مباحث بنى مزار، والمقدم أحمد أبو الفتوح بمنصب رئيس مباحث سمالوط، والرائد مصطفى النمر بمنصب رئيس مباحث ديرمواس.

وبقاء الرائد عمرو حسن بمنصب رئيس مباحث قسم المنيا، والرائد أحمد صلاح بمنصب رئيس مباحث مركز المنيا، والرائد علاء جلال بمنصب رئيس مباحث أبوقرقاص.

وفى محافظة السويس، قال مصدر أمنى: إن الحركة شملت إلحاق 14 ملازما أول من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس للعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس.

كما تم تعيين المقدم حازم عبدالحميد مشعل، رئيس لمباحث قسم الأربعين، والرائد على جابر بريقع رئيس لمباحث قسم فيصل، الرائد محمد عثمان، رئيس مباحث قسم السويس، والنقيب أحمد أبوبكر رئيسا لمباحث قسم الجناين.

أضاف المصدر أنه تم نقل الرائد أحمد سعيد دراز للعمل رئيس لمباحث قسم عتاقة والرائد أحمد عبدالفتاح رئيس لمباحث شرطة المرافق، والعقيد يوسف حمدين، رئيس لمباحث التموين بالسويس، والرائد خالد عبدالناصر، رئيسا لمباحث الآداب.

كما تم نقل العقيد هشام زين للعمل رئيس لمباحث تأمين الطرق والعقيد خالد كمال قسم البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، والعقيد أحمد الجوهرى، رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن السويس، والرائد أحمد عبدالباقى رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن السويس.

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