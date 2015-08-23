بالصور.. المياه تحاصر سكان أبراج مبارك ببورسعيد بعد كسر الماسورة الرئيسية

حالة من الغضب والاستياء انتابت سكان أبراج مبارك بحى الضواحى، بسبب كسر ماسورة مياه شرب، حاصرت مداخل الوحدات السكنية وسط صمت وتجاهل المسئولين تجاه صرخات السكان، الذين استغاثوا بالمحافظ للتدخل لاحتواء الأزمة، التى حالت بين السكان وقضاء حوائجهم.

كما حاصرت المياه سيارات السكان والمساجد وحالت بين رواد المسجد من أداء الصلاة، مما أدى إلى تكدس حركة السيارات، التى غمرتها المياه، وسط حالة من الفوضى، التى شهدها الحى، وعجزت الجهات المعنية عن احتواء الأزمة، التى مازالت تؤرق حياة السكان.



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