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محافظ المنوفية:"البوظة" أحد أسباب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدى الوبائى

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محافظ المنوفية:"البوظة" أحد أسباب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدى الوبائى محافظ المنوفية:"البوظة" أحد أسباب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدى الوبائى
قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن "البوظة" أحد أسباب إصابة أطفال المنوفية بالالتهاب الكبدى الوبائى، فى بعض الحالات، مضيفا: "اكتشفنا أثناء حالة المسح بالقرية وجود بائعة متجولة للبوظة، يقبل عليها الأطفال".

وأضاف محافظ المنوفية، خلال مداخلة مع برنامج "صفحة جديدة" على النايل لايف"، أن "هناك تسع حالات أصيبت بالالتهاب الكبدى الوبائي، وتم الإعلان عن شفاء أربع حالات منهم، ولايزال هناك 5 حالات تحت الملاحظة".

وكشف المحافظ، عن غلق محطتي مياه شرب بإحدى قرى المنوفية للاشتباه بتسببها فى تسمم الأطفال أيضًا.
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