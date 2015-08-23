محمد الحلو معلقًا على تظاهرات لبنان: «ماشافوش اللي حصل من الربيع العربي»

علق الفنان محمد الحلو، على المظاهرات التي اندلعت، اليوم، في لبنان وتطالب باسقاط الحوكمة اللبنانية بعد تفاقم أزمة النفايات.

وقال الحلو، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ايه اللي بيحصل في لبنان هم ماشافوش اللي حصل في الدول العربيه من الربيع العربي والا ايه؟!! معقوله اللبنانيين بيقولوا الشعب يريد اسقاط النظام”.

وأضاف: “يارب احمي لبنان بلد الثقافه والإبداع”.

ويشار إلي أنه تجددت المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في وسط بيروت، مساء اليوم السبت، وسجل سقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين، كما سجلت حالات اختناق وإغماء، بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية التي لجأت إلى ضرب المعتصمين بالعصي، وطالب المعتصمون بإسقاط الحكومة والنظام، فيما تحاول القوى الأمنية فض الاعتصام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.