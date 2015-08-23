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عريقات ينفي استقالة عباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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عريقات ينفي استقالة عباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عريقات ينفي استقالة عباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن يكون الرئيس محمود عباس (أبومازن) أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة قد قدموا استقالاتهم من اللجنة التنفيذية.

وأشار صائب عريقات ـ في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية الرسمية – إلى أن الاستقالات ينبغي تقديمها لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

كانت أنباء قد تواترت عن تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية استقالاتهم خلال اجتماعها مساء اليوم /السبت/ ، الذي عقد لبحث كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني.

أ ش أ

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