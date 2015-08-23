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استشهاد جندي سعودي بحرس الحدود إثر قصف صاروخي من اليمن

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استشهاد جندي سعودي بحرس الحدود إثر قصف صاروخي من اليمن استشهاد جندي سعودي بحرس الحدود إثر قصف صاروخي من اليمن

المتحدث باسم الداخلية – اللواء منصور التركي

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية، استشهاد مجند أول في قصف صاروخي عبر الاراضي اليمنية لأحدى نقاط حرس الحدود السعودية.

وقال الناطق، إن إحدى نقاط حرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان تعرضت لقذائف عسكرية، وإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والتصدى للعدوان بالرد على مصادر إطلاق النار والسيطرة على الموقف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية(واس) -فى بيان صحفي-، اليوم السبت، إنه نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود عبد الرحمن ضيف الله مسفر الشمراني.

 

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