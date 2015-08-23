كيف تتخلصين من تجعّد الشعر خلال حرارة الصيف الحارقة!

مما لا شك فيه أن شعرنا يتطلب درجة إضافية من العناية خلال فصل الصيف، فالحرارة الحارقة والرطوبة المرتفعة لها تأثير بالغ الضرر على شعرنا، حيث يجعله جافاً، وضعيفاً، ومجعّداً. ومع اقتراب موسم الصيف من نهايته، من المهم أن نستمر بالمواظبة على برنامجنا الخاص للعناية بالشعر، ومتابعة حماية خصلات شعرنا من أشعة الشمس الضارة.

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وللمساعدة على تحقيق ذلك، جمعنا لكنّ أفضل عشرة أسرار للحصول على شعر قوي، وصحي، وجميل، خلال موسم الصيف الحار:

1. الترطيب ثم الترطيب. تأكدي من حصولك على برنامج عناية يضمن ترطيب خصلات شعرك على الدوام. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال، يمنحك ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو التقليدية.

2. لا تستخدمي الشامبو أبداً قبل السباحة، لأن ذلك يسلب شعرك جميع الزيوت التي تؤمن له الحماية، ويتركه عرضة للمواد الكيميائية المسببة للجفاف، والملح.

3. جهزّي شعرك قبل السفر بالطائرة. ضعي زيت بذور الكتان على أطراف شعرك لمنع تعرضه للجفاف عند الطيران.

4. اتّبعي نظام غذائي غني بالبروتينات. الشعر مكوّن من الكيراتين، وهو نوع من البروتينات، لذلك فإن تناول وجبات غذائية غنية بالبروتينات مثل السمك والمكسّرات، يساعد في تعزيز قوة شعرك ويحافظ على جماله.

5. استخدمي مجفف الشعر في غرفة مكيّفة لمنع التجعّد والمساعدة على تجفيفه بشكل أسرع، وهو الأمر الذي يخفف من تعرض شعرك للضرر.

6. غطّي شعرك. لا تعرضيه لأشعة الشمس، واستخدمي وشاح أو قبّعة دائماً لحمايته من الحرارة. يمكنك بهذا ضمان حصولك على حماية إضافية من أشعة الشمس الضارة، والحفاظ على ترطيب فروة رأسك.

7. استخدمي مشط ذو أسنان عريضة بدلاً من الفرشاة التقليدية: تجنبي تمرير أي شيء في شعرك عندما يكون رطباً، لأنه يكون عرضة للتكسّر بشكل كبير حينها. ويعتبر المشط ذو الأسنان العريضة أكثر رقة لفكّ تشابك الشعر.

8. استخدمي الماء البارد عند غسل شعرك بالشامبو. استخدام الماء البارد لمرة واحدة على الأقل في نهاية الاستحمام يمنح شعرك المزيد من اللمعان ويحمي البشرة.

9. خففي من استخدام منتجات الشعر، مثل الجيل والمثبت. هذه المنتجات هي سبب مباشر لجفاف الشعر وضعفه.

10. أخيراً وليس آخراً، اغسلي شعرك فوراً بعد تعرضه لأشعة الشمس. إذا كنت في حمام السباحة أو على الشاطئ، من الجيد أن تقومي بغسل شعرك بعد تعرضه للشمس فورياً. فمن شأن ذلك أن يمنع أي أضرار إضافية لأشعة الشمس، وينظفه من أي شوائب.

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