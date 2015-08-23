وشم حناء بتقنية ثلاثيَّة الأبعاد لتزيين الجسم

انتشرت في الآونة الأخيرة صيحات مختلفة من وشم الحناء، التي تزين الكفوف والأقدام بأروع الرسومات، بل أصبحت تغني عن ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، خاصة أنَّ الباحثات عن الجمال ينقبن عن نقوشات تعبِّر عن الأصالة العربيَّة بطريقة عصريَّة، تعبِّر عن أفكارهنَّ وشخصيتهنَّ.

حنان علام، خبيرة نقش الحناء العربي، تقدِّم لك عبر «سيدتي نت» بعض الأفكار البسيطة وغير التقليديَّة التي تظهر شخصية الفتاة المميزة .

قد يعجبك :

• نقوش تمثل صوراً من الطبيعة بدمج لوني الحناء الأحمر والأخضر مع القلتر، فهو مثالي للمرأة التي تحب أن تجمع بين الأصالة العربيَّة المتميِّزة وتألق الموضة.

• نقوش الحريَّة وجمال شخصيتك: وهي نقوش تماثل «التاتو» مثل الطيور، والفراشات، وبرجك، ويمكنك نقشها إما على يديك أو قدميك أو أسفل الرقبة.

• نقوش مميزة وناعمة تناسب المرأة صاحبة الشخصيَّة الهادئة والمتفردة.

• وإن كنت ذات شخصيَّة حالمة ورومانسيَّة ومتفائلة فيمكنك اعتماد نقش مميز يمثل نبضات القلب وإظهار مشاعر الحبِّ والأمل.

• ماذا عن فكرة الاستغناء عن القفازات البيضاء في يوم الزفاف واستبدالها بنقش حناء بيضاء اللون تعطي انطباع نسيج الدانتيل، مع إضافة أحجار الكريستال التي تميِّز المرأة وتضيف إليها جمالا.

• اختيار نقش حناء ناعم يزين معصمك وإصبعك ويأتي على شكل سوار وخاتم.

• نقوشات حناء مشغولة بتقنية ثلاثيَّة الابعاد فتبدو الرسومات وكأنَّها نافرة إلى الخارج.

خطوات قبل البدء بعمل الحناء

ـ احرصي على اختيار مركز متخصِّص لضمان جودة الحناء، التي ينبغي أن تكون طبيعيَّة، لأنَّ بعضها يخلطها بمواد كيميائيَّة تضر ببشرتك.

- السيدات اللاتي يعانين من حساسيَّة الجلد يجب الابتعاد بشكل نهائي عن رسم الحناء حتى لا تظهر لهنَّ أي مشكلة ببشرتهنَّ.

- حدِّدي المنطقة المراد عمل النقش فيها الكفوف، الكتف، القدم، أسفل الظهر، الرقبة، أسفل البطن، واختيار الرسمة المناسبة لكل منطقة، ففي الكف والذراع والقدم يمكن اختيار الرسمات الطوليَّة والناعمة، أما أسفل الظهر والكتف فيفضل اختيار الرسومات العرضيَّة والناعمة.

- اهتمي عند اختيار ألوان الحناء أن تكون مناسبة للون بشرتك.

تابعي أيضاً:

إزالة شعر الوجه في المنزل على طريقة النجمات

أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل