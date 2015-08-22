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مسئول فلسطينى:أبو مازن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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مسئول فلسطينى:أبو مازن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسئول فلسطينى:أبو مازن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
أكدّ غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استقالة رئيس السلطة محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برفقة تسعة أعضاء آخرين.

وقال الشكعة، فى تصريح صحفى مساء السبت، إن الرئيس عباس قدم استقالته مع الأعضاء التسعة، وتم تسليم الاستقالة لصائب عريقات، الذى عُيّن مؤخرا أمين سر اللجنة خلفا للمقال ياسر عبدربه.

وأوضح الشكعة أن هذه الاستقالة تأتى ضمن القانون، للبدء فى التحضير لانتخابات اللجنة التنفيذية، كى يتسنى اختيار أعضاء جدد، مشيرا إلى وجود 7 مقاعد شاغرة فى اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأشار إلى أن "المادة 14 للقانون الأساسى لمنظمة التحرير يوجب الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس الوطنى فى حال شغور أكثر من ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية"، مبينا أن الاستقالات جاءت بغرض تحقيق ذلك.

موقع فلسطينى: أبو مازن يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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