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وزير الداخلية اللبنانى يطلب من الأمن عدم إطلاق النار على المعتصمين

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وزير الداخلية اللبنانى يطلب من الأمن عدم إطلاق النار على المعتصمين وزير الداخلية اللبنانى يطلب من الأمن عدم إطلاق النار على المعتصمين
أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أنه خارج لبنان، مؤكدًا فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام لبنانية محلية، أنه طلب من القوى الأمنية عدم إطلاق النار على المعتصمين بساحة رياض الصلح.

واعتصم آلاف المواطنين اللبنانيين اليوم في ساحة رياض الصلح، تلبية لدعوة حملة "طلعت ريحتكم"، احتجاجًا على أزمة تراكم النفايات، مطالبين بإسقاط "النظام والحكومة".

كما أعربوا عن إصرارهم على البقاء "حتى إشعار آخر"، بالرغم من أعمال العنف التي تخللت الاعتصام بعد محاصرة القوى الأمنية لهم لمنعهم من الوصول إلى ساحة النجمة وشارع المصارف.

وقالت صحيفة سفير اللبنانية إن اعتصام "طلعت ريحتكم" مساء اليوم السبت تحول إلى مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المعتصمين بجروح نقل بعضهم على أثرها إلى المستشفيات، كما سجلت حالات اختناق جراء إلقاء القوى الأمنية القنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع.

وندد المتظاهرون بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل القوى الأمنية، رافضين "هذا السلوك السيئ فى وجه تظاهرة مطلبية محقة أكدت سلميتها"- وفقًا للصحيفة.

وتستمر المواجهات حتى الآن، بعدما حاول المشاركون في التحرك الوصول إلى ساحة النجمة، عبر سلوك طرق عدة، منها مدخل مسجد محمد الأمين وجريدة "النهار".

وأكد المتظاهرون إصرارهم على عدم ترك ساحة الاعتصام فى وسط بيروت، كما دعوا جميع اللبنانيين للمشاركة معهم.

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